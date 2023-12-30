اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 09:42 م
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استقرار سعر الدولار اليوم عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع فى المركزى

السبت، 30 ديسمبر 2023 08:43 م
استقرار سعر الدولار اليوم عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع فى المركزى دولارات ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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يواصل الدولاراستقراره اليوم يوم الإجازة، حيث استقر سعر الدولار اليوم السبت 30-12-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار اليوم  فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولاراليوم  فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم  فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم  فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

 

 







الدولار

سعر الدولار

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