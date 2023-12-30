ارتفاع عدد ضحايا هجوم أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية إلى 14 شخصا و108 مصابا

وكالات

قتل 14 شخصا وأصيب 108 آخرون بجروح فى هجوم أوكرانى، السبت، على مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وكتبت الوزارة الروسية على تليجرام "بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلجورود، وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم 15 طفلاً".

وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.

وحث حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، السكان في منشور على تطبيق تيليجرام على التوجه إلى المخابئ عند سماع صوت صفارات الإنذار.

وأظهرت صورة نشرتها صحيفة "كومرسانت" تصاعد دخان أسود من المدينة.

وتعرضت منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة للحدود الشمالية لأوكرانيا، مثل غيرها من المناطق الحدودية الروسية، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة طوال العام تتهم السلطات كييف بالمسؤولية عنها.

ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم داخل روسيا، ولم يصدر أى تعليق رسمى حتى الآن من السلطات في كييف، لكن وكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا" نقلت عن مصادر أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا عسكرية في بيلجورود ردا على قصف روسيا لمدن أوكرانية الجمعة.