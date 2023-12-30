اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 01:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية في الفلبين إلى 107 أشخاص

السبت، 30 ديسمبر 2023 12:33 م
ارتفاع حصيلة الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية في الفلبين إلى 107 أشخاص الألعاب النارية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية بسبب احتفالات العام الجديد إلى 107 إصابات.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن عدد الإصابات المسلجة حتى الآن يقارب ما سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما لازالت حالة التأهب سارية في المستشفيات حتى 4 يناير المقبل في ظل توقعات بتدفق مصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.

وكانت السلطات الفلبينية قد حذرت المواطنين من استخدام الألعاب النارية القانونية وغير القانونية نظرا لخطورتها، وطالبتهم بترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.

 







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الألعاب النارية في الفلبين




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