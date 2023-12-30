إيطاليا: زيادة بنسبة 700% فى المواقع الإلكترونية الإرهابية بالبلاد

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أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم /السبت/ أن هناك زيادة بنسبة 700 % فى عدد المواقع الإلكترونية الإرهابية والمتطرفة التى تمت إزالتها فى إيطاليا العام الجارى مقارنة بالعام السابق.



وأفادت بيانات الشرطة ومراكز عمليات الأمن السيبرانى بأن عدد مساحات الويب المحجوبة لأنشطة مكافحة الإرهاب عبر شبكة الإنترنت يتزايد "بسرعة" فى إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية.



وتم التحقيق فى إجمالى 178 ألف موقع من هذا القبيل، وتم حجب 2600 مصدر رقمى من بينهم بسبب احتوائها على محتوى غير قانوني: وهى زيادة بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بالعام السابق، عندما كان هناك 321 موقعًا.