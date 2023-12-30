إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بإصابات تنوعت بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد؛ وذلك على خلفية إنقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي أمام كوبري جينيفة 1 اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

جرى نقل المصابين بواسطة مرفق الإسعاف مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لتقديم لهم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية امام المركبات.

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية إخطارا يفيد وصول 8 أشخاص مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، مصابين بكسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة المصابين على خلفية إنقلاب ميكروباص من على الطريق الإقليمي امام كوبري جينيفة 1 اتجاه العاشر.

فيما جرى نقل المصابين بواسطة مرفق الاسعاف مستشفى العاشر من رمضان الجامعي ، وتقديم لهم الاسعافات الطبية والعلاج اللازم، ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.