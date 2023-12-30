إزالة 271 طن قمامة وأتربة خلال حملة نظافة مكبرة بمركز سنورس فى الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

شنت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم ، حملة مكبرة للنظافة علي مستوي المركز، تم خلالها رفع كمية كبيرة من القمامة والأتربة، بالإضافة الي حملة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وقال محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف وغير المرخص، قامت الوحدة المحلية بقرية جرفس، أمي الجمعة، بإزالة لحالة تعد على قطعة أرض زراعية بزمام القرية، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض.

وأضاف أنه تم إزالة لحالة بناء بدون ترخيص، عبارة عن أعمدة خرسانية وشدة خشبية على قطعة أرض داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أشار رئيس المركز إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة برئاسة خالد الصغير سكرتير عام الوحدة المحلية للمركز قامت برفع الأتربة وتجمعات للقمامة بعدد من شوارع وطرق مدينة سنورس ،بالإضافة إلى حملة مكبرة بقرية سنهور القبلية وطريق سنهوربحيرة قارون، وأوضح أن الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة وقرى المركز، أسفرت عن رفع (263) طنا قمامة و(8) أطنان أتربة.



جانب من الحملة (1)