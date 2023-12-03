وزير الاتصالات:يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بالمنيا

كتبت - هبة السيد

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة افتتاحات وتفقد لعدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة المنيا؛ حيث قام بتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بمركز العدوة فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

واستمع الدكتورعمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس الحسينى عادل نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية بقرية الأزهرى بمركز العدوة بمحافظة المنيا؛ حيث تم تنفيذ عدد 3 كبائن بإجمالى عدد 652 خط وأصبحت جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين وقد استفاد حتى الآن 114 أسرة.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة فى محافظة المنيا تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لأكثر من 190 قرية فى 5 مراكز، بحيث يتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة بنهاية المشروع إلى نحو 88 ألف أسرة، وقد تم بالفعل بدء العمل فى كل القرى.

هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة منزل إحدى الأسر المستفيدة من توصيل كابلات الألياف الضوئية لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة بقرية الأزهرى بمركز العدوة؛ وذلك للتأكد من جودة الخدمة وسرعة الإنترنت، حيث دار حوار بين الدكتورعمرو طلعت وأبناء الأسرة الملتحقين بمراحل تعليمية مختلفة؛ والذين أبدوا سعادتهم بتوافر خدمة الإنترنت لديهم نظرا لأهميته فى دعم قدراتهم فى التحصيل الدراسى، وبناء المهارات التعليمية والتكنولوجية.

وخلال الجولة؛ أكد الدكتورعمرو طلعت أن زيارته لمحافظة المنيا تأتى فى إطار الجولات المستمرة التى يقوم بها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ولمتابعة سير العمل فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات لاسيما المتعلقة بالمشروعات التى تضطلع بها الوزارة بقرى حياة كريمة فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل بناء مجتمع رقمى متكامل داخل هذه القرى فى إطار جهود الوزارة لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة تتضمن 4 محاور رئيسية وهى إتاحة خدمات الانترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

كما افتتح الدكتورعمرو طلعت مكتب بريد "مغاغة الرئيسى" التاريخى بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة؛ وكان فى استقباله الدكتورشريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتورعمرو طلعت أن الهيئة القومية للبريد تعد واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات فى مصر بما يجعلها تمتلك العديد من المكاتب المنشأة ذات التراث التاريخى فى مختلف أنحاء الجمهورية والتى تتميز بطرز معمارية فريدة ومن بينها مكتب بريد "مغاغة الرئيسى" الذى تم إنشاءه منذ أكثر من 150 عاما؛ مشيرا إلى أن تطوير مكتب بريد مغاغة الرئيسى بالمنيا يأتى اتساقًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدمج بين الأصالة والحداثة، وتماشيا مع الخطة التى يتم تنفيذها لتطوير الهيئة القومية للبريد والتى تشمل فى أحد محاورها ترميم وتطوير المبانى الآثرية للحفاظ على طرازها المعمارى وقيمتها التاريخية وتجهيزها بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية ليتم من خلالها تقديم خدمات عصرية متميزة للمواطنين؛ مضيفا أن خطة تطوير الهيئة القومية للبريد تشمل تطوير مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتوسع فى منافذ البريد، بالإضافة إلى توسيع محفظة الخدمات التى يقدّمها البريد.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق أنه قد تم إنشاء مكتب بريد "مغاغة الرئيسى" عام 1867، وتم ترميمه وتطويره وإعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعمارى وهُوية البريد المصري؛ وذلك ضمن خطة تطوير المكاتب التاريخية التى تنفذها الهيئة القومية للبريد والتى تشمل ترميم وتطوير جميع مكاتب البريد والمبانى ذات الطابع التاريخى للحفاظ على تراثها المعمارى والهُوية المصرية، حيث تمتلك الهيئة عدداً من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من 100 عام، منها متحف البريد، بالإضافة إلى مكاتب البريد التى تم الانتهاء من ترميمها وتطويرها مثل: مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" بالعتبة، ومكتب بريد "أسوان فرعي"، ومكتب بريد "الشلال"، ومكتب بريد "فارس"، بأسوان وهى مكاتب ذات طابع تاريخي، وجار حاليا العمل على تطوير جميع المكاتب والمبانى التاريخية التى تمتلكها الهيئة للحفاظ على هُويتها وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء.

جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد المنيا 212 مكتب بريد تتضمن 79 مكتب بريد تقع ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطوير 75 مكتبًا، وجار تطوير 5 مكاتب بنسبة إنجاز تصل إلى 94٪، بالإضافة إلى 32 مجمعًا حكوميًا، تم تشغيل عدد 12 مجمعًا منها حتى الآن.

كما شهد الدكتورعمرو طلعت جانباً من فعاليات ندوة التثقيف الرقمى والمالى لمواطنى قرى مركز مغاغة بالمنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة رقمية"، وجاءت الندوة التثقيفية الجماهيرية تحت عنوان مصر الرقمية (نحو مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام)، وذلك بمنطقة مكتب بريد مغاغة.

وحضر فعاليات الندوة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات والعاملين بالوزارة والمحافظة.

وتأتى الندوة تنفيذاً لمستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء الإنسان المصرى رقمياً، وضمن تنفيذ أعمال المحور الفرعى "نشر الثقافة الرقمية" بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفى إطار المشروعات الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية بهدف محو الأمية الرقمية، ورفع الوعى الرقمى، وتنمية الثقافة والمهارات الرقمية، وتعزيز الشمول المالى والرقمى، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى "حياة كريمة".

وتضمنت فعاليات الندوة نشر مفاهيم التحول الرقمى والتكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها وأهميتها لحياة المواطنين، وتعزيز الوعى بجهود الدولة فى بناء مصر الرقمية وتحقيق المستهدفات التنموية، وتعريفهم بخدمات مصر الرقمية وعدد من الخدمات الرقمية الحكومية والعامة التى تهمهم، فضلاً عن مبادرات الوزارة لتنمية الثقافة والمهارات الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لكافة الفئات المجتمعية.

وخلال الندوة استمع الدكتورعمرو طلعت إلى أراء بعض المواطنين المشاركين فى الندوة من أجل تطوير العمل بمبادرة حياة كريمة رقمية، كما طالب عدد من الحاضرين بمواصلة عقد مثل هذه الندوات.

الجدير بالذكر أن برنامج زيارة الدكتورعمرو طلعت لمحافظة المنيا يتضمن أيضا افتتاح مكتب بريد مطاى بعد تطويره، وزيارة مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال المنيا المطور.