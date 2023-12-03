وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يتفقدان قصر ثقافة أخميم.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

قامت اليوم الأحد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتفقد قصر ثقافة الطفل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وقامت الوزيرة بتفقد جوانب المبنى والتقسيم الإدارى له والأنشطة التي يقدمها المبنى بعد تطويرة.

ويتكون المبنى من قصر ثقافة الطفل بالدور الأول، أما الدورين الثانى والثالث فيشملان قاعة نادى الأدب، والمكتبة العامة، وقاعة للفنون الشعبية والموسيقى العربية، قاعة نوادى التكنولوجيا والمعلومات، وقاعة المعارض، والمسرح، بالإضافة لمكاتب إدارة الفرع وقصر ثقافة سوهاج.

ويضم المبنى بيت ثقافة أخميم بعد أعمال التطوير التى تمت به ، والتى بدأت فى نوفمبر 2021 وانتهت فى سبتمبر الماضى، ويتكون بيت القافة من ثلاثة طوابق تضم مكتبة عامة، ومكتبة طفل، وقاعة فنون تشكيلية، ونادى للعلوم، ونادى للتكنولوجيا والمعلومات، ونادى مرأة، وقاعة للأنشطة الفنية.

وجاء ذلك على هامش إفتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض سوهاج الأول للكتاب في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، بنادي محليات سوهاج بمدينة ناصر، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات والمصالح الحكومية .

ومن جانبها أكدت وزيرة الثقافة خلال افتتاح المعرض على إقامة معرض سوهاج للكتاب بشكل سنوي دائم، في الأول من ديسمبر من كل عام، مشيرة إلى أن المعرض يأتي ضمن فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون " وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود وزارة الثقافة في إقامة المعرض، مؤكدا دعم المحافظة وتسخير كافة إمكاناتها لإنجاح المعرض، ودعم كافة الأنشطة الثقافية التي تقام على أرض المحافظة، مشيرا إلى أهمية دور الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي وبناء الانسان المصري، بالتوازي مع رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة.

يذكر أن المعرض يحتوي على 25ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11يوم في الفترة من 3وحتى 13ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

ومن جانبه أعرب الكاتب الصحفي وليد الدرمللي مؤسس المشروع عن سعادته بتدشين مشروع سوهاج بلد الثقافه والفنون، وذلك بإطلاق معرض للكتاب، مشيرا إلى أن هذا المشروع رأي النور بفضل حكمة الدكتوره نفين الكيلاني وايمانها بالفكره، ورؤية وفكر محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي الذي لم يدخر أي جهد من أجل إقامة المعرض الذي يأتي كبداية للمشروع الذي يستهدف أبناء قري ونجوع مراكز المحافظة.