وزيرة التخطيط: الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي تضم قامات اقتصادية كبيرة

كتبت أسماء أمين

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كل من الدكتور صادق يوسف مجدى، الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، حسين حسن شكرى، والدكتور هشام أحمد محمود عكاشة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، المهندس طارق قابيل، الدكتور خالد عبد العزيز، ووزير المالية وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، لمدة 4 سنوات.

وقالت الدكتور هالة السعيد إن الصندوق السيادى يهدف فى الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار فى المحافظات المختلفة.

يشار إلى أن صندوق مصر السيادى قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادى بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه وضع استيراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية، وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة والنظر فى التقرير السنوى المقدم من مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية التالية، واعتماد القوائم المالية السنوية، وعدد آخر من المهام التى تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.