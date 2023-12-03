وزيرة البيئة تبحث التعاون لتعزيز الاستثمار المناخى فى الجناح المصرى بـCop28

كتبت ــ منال العيسوى

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء ثنائيا مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية، لبحث التعاون المشترك، ضمن فعاليات الجناح المصري، وعلى هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر للشركة باعتبارها إحدى الرعاة للجناح المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 ، وبحثت سبل التعاون المشترك في تنفيذ أهداف وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي أطلقتها وزارة البيئة مؤخرا لتعزيز فرص الاستثمار في مجال البيئة والمناخ، كالطاقة الجديدة والمتجددة، وآليات حماية الطيور المهاجرة المارة فوق حقول طاقة الرياح وخاصة بمنطقة الزعفرانة، في ظل سعي مصر لزيادة عدد الحقول من أجل التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة الخضراء مع الحفاظ على الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية التعاون مع الشركاء لتنفيذ مشروعات المناخ، خاصة وأن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية بعد مؤتمر المناخ COP27، ومن أهدافها الوصول إلى نسبة 42٪ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المستخدم بحلول 2030 بدلا من 2035، كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة، إلى عدد من أولويات وزارة البيئة للاستثمار، ومنها الطاقة المستدامة، الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، الاقتصاد الحيوي، المياه المستدامة، وإدارة المخلفات، كفاءة الموارد الصناعية، والنقل المستدام، والسياحة البيئية.

وتم الاتفاق على بحث إمكانية عقد اتفاقية إطارية للتعاون المشترك بين الوزارة والشركة، خاصة في مجال المباني الخضراء.