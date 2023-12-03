وزارة الصحة: 1.3 مليار شخص حول العالم يتعايشون مع الإعاقة

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن 1.3 مليار شخص حول العالم يتعايشون مع الإعاقة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها تقدم كل الدعم للذين لديهم إعاقة وذلك لمساعدتهم فى الحصول على الخدمات الطبية المتكاملة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن حالات الإعاقات المستحقة لـ« كارت الخدمات المتكاملة » والتى تشمل كل من:-

-البتر متعدد الأطراف.

-بتر طرف واحد.

-الشلل الرباعي.

-الشلل الدماغي.

-حالات ضمور العضلات.

-شلل الأطفال في طرف أو أكثر.

-حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة.

-حالات متلازمة داوون.

-الإعاقات الذهنية الأخرى ومعدل ذكاء 35% أو أقل.

-حالات طيف التوحد، والتقزم.

وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الوقع الرسمي للوزارة http://pod.mohp.gov.eg/ ، موضحا أن البيانات تشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان) ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوها إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.