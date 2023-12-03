وزارة التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات لليوم الثالث

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري من منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين ومن فروع مشروع "جمعيتي "، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية وغير الغذائية ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات .

على جانب آخر وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن تكثيف الرقابة على منافذ صرف السلع للتأكد من صرف المقررات التموينية للمواطنين وأيضا التنسيق مع الشركات التابعة لاستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ، ومد أي منطقة تحتاج للسلع مع استمرار زيادة تأمين المخزون الاستراتيجي من كافة المنتجات الأساسية