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وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة الطباعة الفنية لطلاب المدارس

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:54 ص
وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة الطباعة الفنية لطلاب المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بنشر وتنفيذ مسابقة الطباعة اليدوية للعام الدراسي 2023/2024، على المراحل التعليمية  الابتدائية - الإعدادية - الثانوية - التربية الخاصة) على النحو التالي:-
 
المرحلة الابتدائية 
- عمل تكوين فنى مترابط متناسق من خلال تصميم وحدة زخرفية تصلح للطباعة من خلال البصمة (ريش طيور - مشط - الخيش - الدانتيل - أوراق شجر).
 
المرحلة الإعدادية 
- عمل تكوين فنى مترابط متناسق مستوحاة عناصرها من (الفن الشعبي) تصلح للطباعة .
 
المرحلة الثانوية 
- عمل تكوين فنى متناسق من خلال وحدة زخرفية مستخدما احدى طرق الطباعة وهي الاستنسل ودخول بعض العناصر والرموز الفرعونية بشكل متجانس .
 
التربية الخاصة
- عمل تكوين فنى متناسق لوحدة زخرفية تصلح للطباعة من خلال بصمة ( ورق الشجر ).
 
وحددت وزارة التربية والتعليم شروط المسابقة كالتالى: 
- تختار كل مديرية 10 أعمال فقط لكل مرحلة تعليمية.
 
- تقوم كل مديرية وإدارة تعليمية بنشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين بنشرها في المدارس للطلاب ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة في المسابقة الفنية .
 
- يتم تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس.
 
- يتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية للتحكيم النهائي لإعلان ( TEAMS ) الفنية الخاصة بالوزارة على منصة الفائزين من خلال مكتب مستشار التربية الفنية بديوان عام الوزارة.
 
- إرسال الأعمال بطريقة ( power point ) باور بوينت لرؤية الأعمال بشكل أفضل وذلك مع استيفاء وكتابة البيانات بجوار العمل المرسل على قناة الـ ( Teams ) لكل طالب وهي كالتالي « المديرية - الإدارة - المرحلة التعليمية المدرسة - اسم التلميذ - تاريخ الميلاد العنوان - السن - رقم التليفون - تاريخ العمل الفني - اسم المدرس -المشرف - اسم الموجه - اسم الموجه الاول - اسم الموجه العام» .
 
- مع ضرورة إرفاق كشف الأعمال المرسلة شاملة البيانات كاملة .
 
 






وزارة التربية والتعليم

مسابقة الطباعة اليدوية

مسابقة التربية الفنية

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