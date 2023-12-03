اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هزة ارتدادية فى أعقاب زلزال قوى ضرب جنوبى الفلبين

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:41 م
هزة ارتدادية فى أعقاب زلزال قوى ضرب جنوبى الفلبين مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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أفاد المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، بوقوع هزة ارتدادية، بعدما ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة، مساء أمس، جزيرة "مينداناو" جنوبى البلاد. 

وذكر المعهد- وفقا لما نقلته قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفليبنية، اليوم الأحد، أن مركز الهزة كان في المياه الواقعة على بعد 98 كيلومترا شمال شرق بلدة "هيناتوان" في مقاطعة "سوريجاو ديل سور" بجزيرة مينداناو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهزة تعتبر واحدة ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التى حدثت في أعقاب زلزال أمس، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.







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