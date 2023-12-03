نتنياهو يهاجم السلطة الفلسطينية ويمنعها من دخول غزة بعد الحرب

وكالات

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تدخل إلى قطاع غزة الآن، مبينا ضرورة إقامة "منطقة أمنية إسرائيلية كاملة لسنوات" بزعم "منع خروج المزيد من الإرهاب".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، في الوقت الذي أعلن فيه أنه كان قد اقترح على وزير دفاعه يوآف غالانت عقد المؤتمر الصحفي بشكل مشترك، وقال إن الأخير "اختار ما اختار".

وفي إطار تصريحاته عن السيطرة المستقبلية في قطاع غزة، قال نتنياهو: "السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تمول الإرهاب "، موضحا أنها "ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن".

وتطرق في كلمته عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقال: "أبو مازن بعد أكثر من 50 يوما لا يزال يرفض الاعتذار".

وأردف: "والمقرّب منه جبريل الرجوب قال إنه يجب تطبيق ذات السيناريو ( 7 أكتوبر - طوفان الأقصى) في الضفة الغربية.

وقبله في وقت سابق من السبت، أعلن وزير الدفاع غالانت، أنه رأى بأم عينه نتائج العودة إلى القتال "من قمرة القيادة في الطائرة، معتبرا أن "النتائج مثيرة للإعجاب للغاية".

وقال في مؤتمر صحفي إن حركة "حماس" انتهكت الاتفاق ورفضت إعادة 15 امرأة وطفلين، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي في دفاعها عن نفسها، مع استئناف القتال ومقتل أعداد كبيرة من المدنيين في غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الثاني على انقضاء مهلة "الهدنة الإنسانية" التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.