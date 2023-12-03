ناخبون وسط الثلوج.. ملحمة التصويت فى الخارج تتحدى درجات حرارة تحت الصفر.. صور

كتب محمد جمال

ثلاثة أيام متتالية ضرب خلالها المصريون في الخارج مثالا قوياً في الحفاظ علي حقهم الدستوري، والمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، خلال تصويت المصريين فى الخارج، وبالأخص في دول شهدت ولا تزال أجواء شديدة البرودة، في ظل درجات حرارة تحت الصفر، وثلوج تحيط بمقار السفارات والقنصليات المصرية فى تلك الدول.

وحرص المصريون في روسيا وفيينا وفنلندا والسويد والكثير من الدول الأوروبية علي المشاركة في الانتخابات برغم برودة الطقس، والأجواء الثلجية التي جعلت الوصول إلى مقار التصويت أمراً ليس باليسير.

ووسط الثلوج وتساقطها، توافد أبناء الجالية المصرية فى السويد، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج .

وتوافد أبناء الجالية فى السويد فى أتوبيس خاص رغم الأجواء شديدة البرودة ودرجات الحرارة التى تزيد عن 8 درجات تحت الصفر وتساقط الثلوج.

الاطفال والكبار فى السويد يشاركون فى الانتخابات

المصريين فى السويد

الجالية المصرية وسط الثلوج التصويت فى الانتخابات الرئاسة

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات المصريين بالخارج

علم مصر

تصويت المصريين بالخارج

جانب من التصويت

التصويت

الجالية المصرية فى السويد



الثلوج تتساقط على المصريين بالسويد أثناء التوجه للتصويت بالانتخابات الرئاسية

وفى أجواء من البهجة والاحتفالات، صوت أبناء الجالية المصرية فى النمسا فى آخر أيام تصويت المصريين في الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وحرص أبناء الجالية المصرية رغم الأجواء شديدة البرودة والثلوج على المشاركة بالتصويت، رافعين أعلام مصر وسط هتافات "تحيا مصر".



الثلوج فى النمسا

اقبال الجالية المصرية بالنمسا للإدلاء بأصواتهم

تزايد أعداد الجالية المصرية بالنمسا للإدلاء بأصواتهم

تصويت الجالية المصرية بالنمسا

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة

وسط الثلوج أبناء الجالية المصرية بالنمسا يصوتون بانتخابات الرئاسة رغم برودة الأجواء الشديدة والبرد القارس ودرجات الحرارة التى تصل لتحت الصفر، حرص أبناء الجالية المصرية فى موسكو على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. وشهدت سفارة مصر لدى موسكو وروما توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين فى الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

المصريون فى روما

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطى، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى روما على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

الناخبين

وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

المصريون

أيضا، توافد أبناء الجالية المصرية بألمانيا، للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة 2024 بالخارج، حيث توافد أبناء الجالية رغم الأجواء شديدة البرودة وتساقط الثلوج بأعلام مصر للمشاركة في العرس الديمقراطى.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.