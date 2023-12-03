ناخبون وسط الثلوج.. ملحمة التصويت فى الخارج تتحدى درجات حرارة تحت الصفر.. صور

ثلاثة أيام متتالية ضرب خلالها المصريون في الخارج مثالا قوياً في الحفاظ علي حقهم الدستوري، والمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، خلال تصويت المصريين فى الخارج، وبالأخص في دول شهدت ولا تزال أجواء شديدة البرودة، في ظل درجات حرارة تحت الصفر، وثلوج تحيط بمقار السفارات والقنصليات المصرية فى تلك الدول.
وحرص المصريون في روسيا وفيينا وفنلندا والسويد والكثير من الدول الأوروبية علي المشاركة في الانتخابات برغم برودة الطقس، والأجواء الثلجية التي جعلت الوصول إلى مقار التصويت أمراً ليس باليسير.
الثلوج تتساقط على المصريين بالسويد أثناء التوجه للتصويت بالانتخابات الرئاسية
وفى أجواء من البهجة والاحتفالات، صوت أبناء الجالية المصرية فى النمسا فى آخر أيام تصويت المصريين في الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.
الثلوج فى النمسا
رغم برودة الأجواء الشديدة والبرد القارس ودرجات الحرارة التى تصل لتحت الصفر، حرص أبناء الجالية المصرية فى موسكو على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وشهدت سفارة مصر لدى موسكو وروما توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين فى الخارج والذي يستمر حتى الأحد.
وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطى، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى روما على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.
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