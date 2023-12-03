مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسى الأول للمرحلة الإعدادية

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وجاءت المواصفات كالتالى:
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة؛ لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور .
- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج اللغة العربية المقرر من مكتب تنمية المادة بوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الوزارة أن موضوعات التعبير كالتالى:
- متفقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم .
- تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.
- تتيح قدرًا من الحرية للطالب في اختيار الموضوع المناسب له.
- تقيس قدرة الطالب على سلامة اللغة، وتنظيم الكتابة، والتأمل والتفكير المتعمق، والتخيل وإنتاج الفكر، وترتيبها والربط بينها، وأسلوب عرضها. . إجرائية في صياغتها بحيث يحدد - بدقة - المطلوب الكتابة فيه، وعدد الأسطر المطلوبة، والمعايير التي سوف تقدر الدرجة في ضوئها.
- أن يراعى في تصحيح التعبير بنوعيه وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - صحة الأسلوب وجماله - الإملاء ، والخط، والنحو امتحانات .
وبالنسبة لأسئلة القراءة:
- أن تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذي الموضوع الواحد قدرة الطالب على:- استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية .
- استخلاص النتائج والمغزى من القصة .
- التنبؤ بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.
- اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.
- أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب.
- استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص .
- إبداء الرأي في بعض المواقف.
- ربط الحقائق بعضها ببعض، وربطها بما يدور في المجتمع.
- التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.
- المقارنة بين الأفكار والآراء والمفاضلة بينها في ضوء معايير موضوعية واضحة.
- استخلاص النتائج من الموضوع المقدم له.
وعن أسئلة النصوص:
- فهم النص بأفكاره العامة والجزئية.
- استنتاج اتجاهات الشاعر وآرائه، ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه في التعبير عن ذاته.
- تذوق مدى ملاءمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وإيحاءاتها. تذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأى.
وبالنسبة لأسئلة النحو :
- مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة لبعضها .
- القدرة على تطبيق بعض القواعد النحوية التي درسها الطالب في هذا العام بنسبة لا تقل عن ۸۰% وبنسبة ٢٠% تقريبا مما درسه في التربوي الأعوام السابقة.
- مواصفات مهارة الطالب في التمييز بين الصواب والخطأ فى الضبط الإعرابي .
- قدرة الطالب على توظيف الصيغ المختلفة للكلمة مهارة الطالب في استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة.
- قدرة الطالب على الضبط الإعرابي للكلمات.
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