اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:45 م
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مصر تربط 60 دولة بـ17 كابلا بحريا تتحكم فى 90% من البيانات بين آسيا وأوروبا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:40 م
مصر تربط 60 دولة بـ17 كابلا بحريا تتحكم فى 90% من البيانات بين آسيا وأوروبا كابل بحرى - ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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باتت مصر الآن تمتلك ثورة تكنولوجية بفضل موقعها الجغرافي، والذي أدى إلى مرور الكابلات التي تربط الإنترنت بالعالم من خلال ممر قناة السويس الملاحي، حيث تربط تلك الكابلات مصر بحوالي 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا (Fibre Optic cable) والتي تعد مسؤولة عن حوالي 90% من البيانات التي تمر عبر آسيا وأوروبا.

وقد صنف مصر في المرتبة "Ookla's March 2022 Speedtest Global index " مؤشر 91 من بين عدد 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضي.

وتتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة مصر الرقمية التي اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التي توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع. وقد ركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا Technology Parks"، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة. وقد كان الهدف الأساسي تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.







الكابلات البحرية

وزارة الاتصالات

اخبار الاقتصاد




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