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انتخابات الرئاسة 2024..

مصرية بالسويد تتحدى ظروفها المرضية وتدلى بصوتها على كرسى متحرك.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:00 م
مصرية بالسويد تتحدى ظروفها المرضية وتدلى بصوتها على كرسى متحرك.. صور مصرية بالسويد تتحدى ظروفها المرضية حرارة 7 تحت الصفر وتدلى بصوتها
كتب محمود راغب

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حرصت سهير وهبة سيدة مصرية مقيمة بالسويد على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج ، فرغم مرضها حضرت على كرسى متحرك متحديه برودة الجو وحرارة 7 درجات تحت الصفر وظروفها المرضية .
 
وقالت السيدة المصرية المقيمة بالسويد، إنها حرصت على المشاركة والنزول رغم برودة الجو وظروفها المرضية، قائلة: جاية إشارك عشان مصر ورئيسها السيسى يستاهل إننا ننزل .
 
وتابعت: كل مرة بننزل مصر فى الإجازة بنشوف حجم الإنجازات والتغيير الحقيقى لبلدنا للأفضل والأجمل .
 
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
حرص مصرية بالسويد على التصويت رغم ظروفها المرضية
حرص مصرية بالسويد على التصويت رغم ظروفها المرضية

حضور سيدة مصرية بالسويد على كرسى متحرك للتصويت
حضور سيدة مصرية بالسويد على كرسى متحرك للتصويت

مصرية بالسويد تتحدى ظروفها المرضية حرارة 7 تحت الصفر وتدلى بصوتها
مصرية بالسويد تتحدى ظروفها المرضية حرارة 7 تحت الصفر وتدلى بصوتها
 






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