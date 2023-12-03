اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بقنا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:51 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.
 
 
 






حادث بقنا

حادث تصادم

قرية الصبريات

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة