مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.