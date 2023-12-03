اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محطات الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال لبدء موسم تصدير الموالح.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 06:23 م
محطات الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال لبدء موسم تصدير الموالح.. صور شحنات البرتقال المصرى
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصرى بأن محطات التصدير بدأت فى استقبال شحنات البرتقال المصرى لفحصها تحت اشراف الحجر الزراعى وذلك تمهيدا للبدء فى موسم تصدير الموالح بعد غد الثلاثاء 5 ديسمبر وذلك بعد تقديم موعد بدء موسم التصدير عشرة وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلى رأسها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.

 

وأضاف موسى أنه يتم استلام خام البرتقال والفحص فى محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعى المصرى على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير إلى الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023.

 

ويلتزم المصدرون ومحطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعى للإشراف على استلام وفرز وتعبئة الموالح.

 

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعى مع ضرورة عدم نقل الخام إلى محطات التعبئة الا عقب اصدار مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعى وتوضيح اسم وكود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية اللازمة لنظام التتبع. مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة لمفتشى الحجر الزراعى هى ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة.

 

يذكر أن مصر أصبحت المصدر الأول فى العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالى، حيث تجاوزت ال 2 مليون طن للموسم التصديرى 2022/2023 وعليه يعكف الحجر الزراعى المصرى على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.

 
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