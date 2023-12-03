محاكمات × 24 ساعة.. براءة متهمي واقعة حفل المنصورية ومد الحكم بأحداث المنصة

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها حفل المنصورية، براءة 20 متهما بواقعة حفل المنصورية، ومد الحكم على المتهمين بأحداث المنصة.

حفل المنصورية

قضت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأحد، براءة 20 متهمًا في القضية التي حملت رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية".

أحداث المنصة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، مد أجل النطق بالحكم على بديع و78 متهما، من بينهم 7 محالون للمفتى، فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، لجلسة 4 مارس.

سرقة

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 19 ديسمبر.

إحالة للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، أوراق المتهم " م.ا.ا"، إلي فضيلة المفتي.