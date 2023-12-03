محافظ سوهاج يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح أكبر معرض للكتاب خارج القاهرة

سوهاج مجمود مقبول

استقبل مطار سوهاج الدولى قبل قليل، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها وكان في إستقبالها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لتبدأ جولتها اليوم بالمحافظة والتي تستهلها بأكبر معرض للكتاب يتم إقامته خارج القاهرة بإجمالى ما يقرب من 25 ألف كتاب بتخفيضات تصل إلى 70% على الإصدارات.

وجاءت الزيارة أيضا بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب والدكتور سعيد عبده رئيس إتحاد الناشرين، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

ومن المقرر أن تستكمل وزيرة الثقافة سلسلة جولاتها بالمحافظة بعد افتتاح معرض الكتاب بتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة سوهاج، وتفقد قصر ثقافة أخميم، وتفقد قصر ثقافة الكوثر، وإفتتاح كشك كتابك بقرية أولاد سلامه بالمنشاه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى" حياة كريمة"

يذكر أن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أعلن قبل ذلك عن موعد إنطلاق معرض سوهاج الأول للكتاب، حيث يقام المعرض فى الفترة من 3 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر 2023، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأوضح اتحاد الناشريين المصريين أن سعر متر فى معرض سوهاج الأول للكتاب 500 جنيه، وتم تجهيز قاعة لتنظيم حفلات توقيع الكتب خلال فترة المعرض، وعلى من يرغب فى التسجيل لدى سكرتارية الاتحاد بقيمة 200ج للحفل لتحديد الموعد، علما بأنه سيتم إتاحة جناح مجمع للناشرين الجدد للمشاركة فى المعرض، والترتيب لحجز حفلات التوقيع، ودعما من الاتحاد للمشاركين سيقوم الاتحاد بشحن 10 كراتين كتب مجانا لكل جناح مساحته 12م.



المعرض يضم 25 ألف كتاب