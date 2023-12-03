محافظ الدقهلية: المنطقة اللوجيستية على مساحة 51 فدانا وتتيح 20 ألف فرصة عمل

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاستشاريين ممثلي شركة مراكز القائمة علي تنفيذ المنطقة اللوجستية الجديدة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المنطقة اللوجيستية الجديدة بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد "مختار" أن المنطقة تقام علي مساحة 51 فدانا باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، وتتيح 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم تنفيذها لتوفير الخدمات للمواطنين ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى مضيفا ان المنطقة تضم مولات تجارية واماكن ترفيهية ومناطق لاستقبال البضائع.

وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية من كافة السلع بالجودة والاسعار المناسبة.

وأشار محافظ الدقهلية أن المنطقة اللوجيستية تضم مخازن ومطاعم ومحلات تجارية وأماكن ترفيهية ومجمع سينمات ومجمعات بنوك تجارية، وكان محافظ الدقهلية خلال الاجتماع قد استعرض مراحل العمل في تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع.

واستعرض بريزنتيشن عن ما تم من اعمال بارض المشروع ،هذا وقد وجه محافظ الدقهلية للتعاون التام مع الشركة القائمة علي التنفيذ لمنشآت المشروع والتي تضم في مرحلتها الاولي 14 مبنى بموقع المشروع مشيرا لضرورة ان يتم الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

نظم الاجتماع المشار اليه الادارة العامه للمرافق باشراف ومتابعة المهندسه شيماء الصديق مدير عام الادارة وبحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والسادة مسئولي القطاعات بشركة مياة الشرب والصرف الصحي ومسئولي الادارات التنفيذية برئاسة مركز ومدينة طلخاوممثلي شركة مراكز القائمة علي المشروع.