محافظة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمى لذوى الهمم، حيث نظمت إدارة التربية الخاصة فى مديرية التربية والتعليم الاحتفال فى مجمع التربية الخاصة بمدينة العريش، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأكد المحافظ على أهمية رعاية ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتلبية احتياجاتهم وتسهيل مشاركتهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات.

وأشار المحافظ إلى صدور عدد من القرارات الحكومية لتسهيل حياة ذوى الاحتياجات الخاصة تعكس التزام الحكومة بتوفير الفرص والموارد الضرورية لتمكينهم، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق المساواة فى الفرص والوصول إلى الخدمات والتعليم والعمل دون أى تمييز.

لفت المحافظ، إلى أنه يأتى اليوم العالمى لذوى الهمم، كفرصة لرفع الوعى حول قضاياهم وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم، اذ يهدف هذا اليوم إلى تشجيع التضامن والتفاهم، وتعزيز الإجراءات والسياسات التى تساعد فى إدماجهم بشكل أفضل فى المجتمعات. وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية لطلبة مجمع مدارس التربية الخاصة، بجانب وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، حمل خلالها المشاركون إعلام مصر وفلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية.