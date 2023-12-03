اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تنظم ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:25 م
محافظة القاهرة تنظم ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات، تحت شعار "إنزل شارك" ، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.
 
 وأطلقت مديريات الشباب والرياضة ، والصحة ، والتضامن والمجلس القومى للمرأة، مؤتمرات حاشدة فى مختلف أحياء القاهرة وفى المدن التى أقامتها الدول بديل للمناطق غير الآمنة لحث المواطنين من جميع الفئات والأعمار على المشاركة في هذه الانتخابات الهامة لمستقبل مصرنا الحبيبة والتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وحق المواطن فى ممارسة دوره فى اختيار مستقبله الذى كفله له الدستور .
 
وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية .
 
وتم خلال ندوات التوعية تقديم شرحًا مفصلًا عن الإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.
 
IMG-20231203-WA0019
ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

IMG-20231203-WA0020
ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

IMG-20231203-WA0021
ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
IMG-20231203-WA0023
ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

 
 
 

 

IMG-20231203-WA0025
ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

 
 






الانتخابات الرئاسية

الانتخابات

القاهرة

إنزل شارك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة