مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسي وعرض الإنجازات الحديثة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد، مؤتمرا جماهيرياً حاشداً، بحضور الحملة الرئيسية للمرشح عبدالفتاح السيسي، وأعضاء حزب مستقبل وطن، وحماة وطن، وعدد من أعضاء عدد من الأحزاب السياسية، والعاملين بالمحطة، وعدد من الأهالي، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام مستقبل وطن بكفر الشيخ، والمستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن، الدكتور عادل عبدالصمد، رئيس لجنة الوعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

أكد الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، أن القيادة السياسية ترى محطة البحوث الزراعية بسخا، قلعة العلم والعلماء وترى الجهود التي يبذلها الباحثون والعاملون بالمحطة، مشيراً أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ 320 مشروعا زراعياً تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، إضافة لإطلاق الدلتا الجديدة، أضخم مشروع لاستصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقي، تستهدف أكثر من 2 مليون فدان.

وأضاف عطوة، إضافة إلى إطلاق مشروع تنمية الريف المصري، لإستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و9 محاصيل رئيسية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، لباقي المحاصيل والسلع الغذائية، مؤكداً أن مصر الأولى في تصدير الوالح، بتصدير 405 سلع زراعية تغزو 160 دولة.

وأكد عطوة، كما تم وضع خطة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والأسماك بها تحديد محاورها، بإنشاء قاعدة بيانات، وتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، والاهتمام بالصحة والرعاية الطبية، ودعم المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.والتوسع في استيراد الماشية عالية الإنتاجية والتحسين الوراثي للسلالات، وذلك خلال المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان، بالإضافة للتوسع في استيراد الماشية عالية الإنتجاية، والتحسن الوراثي للسالات، وافتتاح أكبر مركز للتلقيح الإصطناعي بالشرق الأوسط، ينتج 600 ألف جرعة سائل منوي محسن وراثياً.

وأضاف عطوة استفاد من المشروع القومي للبتلو 28 ألف مستفيد، بتمويل 4.6 مليار جنيه، لشراء 309 ألف رأس ماشية، وتطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة، وبلغت الاستثمارات في الثروة الداجنة 100 مليار جنيه، وإنتاج 1.4 مليار طائر سنويا، و14 مليار بيضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفائض للتصدير، إضافة للمشروعات العملاقة في الثروة السمكية مثل مشروع بحيرة غليون، ومصر حاليا السادس عالمياً في إنتاج السمك البلطي، والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، بإنتاج 2 مليون طن سنويا.

وقال عطوة، إضافة للمشروع القومي للصوب بإقامة 100 ألف فدان صوب، لإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية، مع توفير غذاء صحي، وآمن للمواطنين، والانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الإ‘صطناعي، وإطلاق 20 ميكنة على بوابة مصر الرقمية، إضافة لانتهاء المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري في مليون فدان، بالتعاون مع وزارة الري، واطلاقها في مساحة 3.7 مليون فدان، من خلال برنامج تمويلي قوي، إضافة لحزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك الزراعي، لدعم المزارعين، ودفع عجلة الإنتاج وإستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين، مشيراً أن كل العاملين بالمحطة نعلن تأييدنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية والبناء والنهضة، التي ستشهدها البلاد في فترة رئاسة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما نؤيده في كافة القرارات التي يتخذها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أن مصر شهدت نهضة زراعية متعددة، جنى ثمارها الفلاح والمواطن معاُ، إضافة لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم من خلال المشاريع الدولية وبرامج التدريب والمزارع المشتركة، ولأول مرة رفع كفاءة الأصول غير المستغلة بوزارة الزراعة، وإطلاق المشروع القومي، لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وإنتاج العديد من الأصناف المسجلة لمختلف المحاصيل الحقلية عالية المحصول، والمتلائمة مع ظروف التغيرات المناخية.

وأضاف الرفاعي، أننا في حاجة ماسة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليقود المرحلة المقبلة، فهو رجل المرحلة السابقة والمقبلة، ولا ننسى ما قام به من تضحيات لأجل مصر، والمصريين، فأنعم الله علينا بالأمن والأمان، ورفض المخطط الإسرائيلي لتهجير أهل غزة في الأراضي المصرية، مؤكداً أن كفر الشيخ أعلنت تأييدها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف المستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، أن ما تحقق فى مصر كان يحتاج 90 سنة، لتحقيقه، وليس 9 أو 10 سنوات، لافتا إلى أن محمد علي باني مصر الحديثة، والرئيس السيسي بأن مصر المعاصرة، فتم تسليح جيشنا الباسل، بغواصات وطائرات رافال ،وجميع أنواع الأسلحة، ناهيك عن المشروعات الضخمة، فمن يستطيع أن يسد فراغ هذا الرجل، انتخاب الرئيس ضرورة وطنية وضرورة حتمية ،كنا نعانى بعد اختطاف مصر، لولا عناية الله، هذا الرجل أكرمنا الله به فى هذا التوقيت، ليحفظ الله به مصر، ويحفظنا جميعا، فلابد أن نقف خلف الرئيس فى الانتخابات.