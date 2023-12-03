اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كيف يعمل مصل الأنفلونزا؟​ هيئة الدواء تجيب

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:24 م
كيف يعمل مصل الأنفلونزا؟​ هيئة الدواء تجيب مصل الأنفلونزا - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدواء المصرية إن لقاحات الأنفلونزا تحمي من فيروسات الأنفلونزا، وهي عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة في الذراع.​
 
وتابعت هيئة الدواء المصرية: ينشط المصل الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقي التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.​
 
كشفت، عن أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا للحفاظ على صحة المواطن، وقالت إن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الأنفلونزا خلال فترة الشتاء.
 
وقالت، إن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.
 
كما يجب تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب المخالطة بأى مريض ونصحت بتغطية الفم بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال ثم أغسل يديك، وشددت على تنظيف وتعقيم الأسطح التى تلمس بكثرة من الطاولة ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.
 






هيئة الدواء

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا



الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: البريطانى المصاب بأنفلونزا الخنازير نتيجة سلالة متغيرة للفيروس

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:00 م

الصحة: توفير لقاح الأنفلونزا بمكاتب الوزارة وفروع فاكسيرا بالمحافظات

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:00 ص

وزارة الصحة تحذر من انتشار الأنفلونزا وكورونا فى الشتاء.. حسام عبد الغفار: الوضع الوبائى مطمئن والأدوية بالمستشفيات متوفرة.. وننصح باللقاحات لتفادى تفاقم المضاعفات.. وهذه روشتة مواجهة مخاطر التقلبات الجوية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:00 ص

كيف تفرق بين أعراض الفيروس المخلوي والبرد والأنفلونزا وكورونا؟

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:00 م

تطعيم الأنفلونزا ضرورى لمرضى القلب خلال فصل الشتاء

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة