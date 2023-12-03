كل ما تريد معرفته عن شبكة الطرق والكبارى في مصر حتى عام 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت نشرة حصر الطرق والكبارى عام 2021/2022"، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بأطوال شبكة الطرق المرصوفة والترابية خلال تلك الفترة.

وجاءت أهم المؤشرات موزعة وفقا لما يلي:

- بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق "المرصوفة والترابية" 152.9 ألف كم وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف على مستوى الجمهورية.

- بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 124.9ألف كم.

- بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كم.

- بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8٪.

- بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق/ المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪.

- بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى.

- بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائية والري بنسبة 87.5٪.

- هناك 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 5.1٪ من الإجمالي.

- هناك 2284 كوبرى تابعة لمديريات الطرق/ المحليات بالمحافظات بنسبة 5٪ من الإجمالي.

- هناك 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4٪ من الإجمالي.

- هناك 939 كوبرى تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 2٪.

- هناك 7 كباري تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 0.02٪ من الإجمالي.

- هناك 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من الإجمالي.

- طبقاً للاستخدام بلغ عدد كباري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪.

- بلغ عدد كبارى المركبات 1192 كوبرى بنسبة 51.1٪.

- هناك 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

- بلغ إجمالي أعداد الانفاق طبقاً للتبعية 241 نفق، منها 139 نفق تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 57.7٪.

- هناك 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4٪.

- هناك 24 نفق تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 10٪.

- هناك 5 أنفاق تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 2.1٪.

- هناك 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي.