كل ما تريدين معرفته عن ضمور المهبل.. الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

تصاب بعض النساء بضمور المهبل عند اقتراب انقطاع الطمث، نتيجة لانخفاض نسبة هرمون الأستروجين، فتشعر النساء بجفاف والتهاب في المهبل، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراضه وأسبابه وفقًا لموقع healthshots

ما أسباب ضمور المهبل؟ انخفاض الهرمونات الأنثوية تعد أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضمور المهبل، خاصة هرمون الأستروجين الذي يقل عند اقتراب موعد انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية، ودخول المرأة في سن اليأس.

وأيضًا تعرضها للإصابة بالسرطان وأخذها العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي. ما أعراض ضمور المهبل؟

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على النساء عند الإصابة بضمور المهبل ولكن أول علامة هي جفاف المهبل، وهناك أعراض أخرى ومنها:

- التهاب المسالك البولية

بسبب رقة أنسجة المهبل فتصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوي المسالك البولية وإنتشار البكتيريا في المنطقة التناسلية.

- الحكة المهبلية

ضمور المهبل يؤدي إلى انخفاض مرونة بطانة المهبل، وبالتالي يصبح الجلد رقيقا وجافا، وهذا يؤدي إلى الحكة.

- النزيف المهبلي

تتمتع الأوعية الدموية داخل المهبل بحماية أقل بسبب ترقق أنسجتها، ولذا قد تتعرضين لنزيف مهبلي.

- سلس البول

ويحدث ذلك عادة أثناء السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة أو عندما يكون لدى الشخص رغبة قوية في التبول، ويصاحبه الحرقان أثناء التبول بصرف النظر عن الرغبة الملحة عندما يتعلق الأمر بالتبول.