فرحة مزارعو المنيا بمحصول الجزر الأصفر .. الفدان ينتج 200 شيكارة

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مزارع الجزر الأصفر فى موسم الحصاد، ومتابعة فرحة المزارعين بموسم الحصاد، حيث يصل إنتاجية الفدان إلى 20 طنا من الجزر، وينتج من 150 إلى 200 شيكارة.

وقال مينا مرزوق أحد مزارعى الجزر الأصفر، إن زراعة الجزر تبدأ فى أغسطس من كل عام، ويبدأ موسم الحصاد فى أواخر نوفمبر للمحصول المبكر ومنتصف ديسمبر للمحصول المتأخر، وتختلف نسبة السكر تختلف من المحصول المبكر عن المتأخر فى الحصاد.

وأضاف أن الجزر الأصفر له الكثير من الاستخدامات سواء عمل المربى او العصائر او التخليل لذلك يجد إقبال كبير على الشراء سواء من المستهلك أو التجار والمصانع لعمل صناعات منه مثل المربى أو المخلل، ومدة بقاء الجزر فى الأرض تصل إلى 90 يوما يتم فيها راعيته بطريقة خاصة حفاظا على النبات فى حال زيادة مياه الرى يموت الجزر فى الأرض.

وتابع مينا، أن إنتاجية الفدان تصل إلى ما يقرب من 20 إلى 30 طنا، ويجمع المحصول بين 150إلى 200شيكارة وتتم عملية الحصاد من خلال التقليع ثم فصله عن الحشائش وبعدها تجميعه فى الشكاير ونقله إلى المغسلة وتوزيعه على التجار فى الأسواق، وهناك زراعات تصل إنتاجية الفدان بها إلى 400 شيكارة جزر أصفر.