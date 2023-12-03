غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأجواء باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.