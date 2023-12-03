على مزمار بلدى.. المصريون يحتفلون بالانتخابات الرئاسية فى قنصلية مصر بدبى

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، توافد المواطنين المصريين المقيمين في دبي للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وشارك عدد كبير من المواطنين المقيمين في دبي التفاعل مع "المزمار البلدي" أثناء الإدلاء بصوتهم، كما احتفلوا بمشاركتهم في الانتخابات على الأغاني الوطنية.

وفتحت سفارة مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.