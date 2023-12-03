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على أنغام "يا حبيبتى يا مصر".. المصريون باليونان يصطفون للإدلاء بأصواتهم.. فيديو

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:42 م
على أنغام "يا حبيبتى يا مصر".. المصريون باليونان يصطفون للإدلاء بأصواتهم.. فيديو المصريون فى اليونان أمام المقر الانتخابى
كتبت شيماء بهجت

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على أنغام أغنية "يا حبيبتى يا مصر"، اصطف أبناء الجالية المصرية فى اليونان، امام المقر الانتخابى، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير فى انتخابات الرئاسة 2024.

المصريون يصطفون أمام المقر الانتخابى
المصريون يصطفون أمام المقر الانتخابى

وشهد اليوم الثالث من التصويت إقبالا كثيفا من أبناء الجالية المصرية فى اليونان على المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، خاصةً الشباب والسيدات، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية.

أبناء الجالية المصرية يتوجهون للمشاكة فى الانتخابات الرئاسية
أبناء الجالية المصرية يتوجهون للمشاكة فى الانتخابات الرئاسية

وكان السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، أشاد بإقبال أبناء الجالية المصرية في اليونان، ولاسيما أبناء الجيل الثاني من الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية، الأمر الذي عكس وعى المواطن المصرى وإدراكه للمسئولية الوطنية.

المصريون فى اليونان
المصريون فى اليونان

ولفت السفير عمر عامر، إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر البعثة بأثينا في مشهد حضاري؛ إذ أن أبناء مصر قد جعلوا من هذا الاستحقاق الدستوري احتفالية وطنية تؤكد اهتمامهم وحبهم لوطنهم الأم.

أبناء الجالية يتوافدون للمشاركة فى انتخابات الرئاسة
أبناء الجالية يتوافدون للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

وقال إن السفارة المصرية بأثينا على تواصل مستمر مع أبناء الجالية باليونان؛ لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المقيمين بعيدًا للحضور إلى المقر الانتخابي بالعاصمة، منوهًا بأن البعثة الدبلوماسية توفر جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين.

المصريون فى طريقهم للمقر الانتخابى
المصريون فى طريقهم للمقر الانتخابى

وشدد سفير مصر لدى أثينا، على أن السفارة قدمت، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة التسهيلات لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في اليونان من الانتخاب بسهولة ويسر، وهو ما حظى بتقدير أبناء الجالية، مختتمًا بتوجيه الشكر إلى السلطات اليونانية لتأمين محيط السفارة والتسهيل على الناخبين الدخول للمشاركة في الانتخابات.

 

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة والسبت، في أول وثانى أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

 

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

 

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

 

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

 







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