عرض إنجازات قطاع الزراعة بمؤتمر مستقبل وطن لدعم السيسى فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شهد المؤتمر الجماهيري لأمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم، عرض إنجازات مصر العديدة في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية ومن بينها مشاريع الإستصلاح الزراعي التي نجحت في استصلاح مليون و900 ألف فدان، والاستثمارات في مجال الزراعة التي وصلت إلي 38 مليار جنيه، واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة، بالإضافة إلي المشروع القومي للصوامع، حيث زادت السعة الاستيعابية بزيادة أكثر من الضعف، وتم تحديث نظم الري، وزاد الإنتاج المحلي واستطاعت مصر أن تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي.

وكان بدأ المؤتمر بدقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة، وشهد المؤتمر إقبال جماهيري حاشد من قبل المواطنين لحضور المؤتمر.

وكان احتشد المواطنين بمحيط القاعة المخصصة للمؤتمر وبداخلها، حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية.

حضر المؤتمر النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، اعضاء المركزية للزراعة والرى والدكتور عيد الحميد الدمرداش امين مساعد، النائب عمرو ابو السعود امين مساعد أمانة الزراعة المركزية، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، والنائب يوسف الشاذلى، النائب وليد هويدى، النائب عبد القادر الجارحى، هيئة مكتب المحافظة.