عاصفة ثلجية تسبب الفوضى فى أوروبا.. وإلغاء عشرات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء

فاطمة شوقى

تستمر السلطات الأوروبية فى إلغاء الرحلات الجوية فى وسط أوروبا بسبب عاصفة ثلجية شديدة تسببت فى تساقط الثلوج على ألمانيا والنمسا وسويسرا وجمهورية التشيك، مما ألحق اضرارا بحركة السفر فى أنحاء المنطقة، حسبما قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه إلغاء الرحلات الجوية الأحد، كما أعلنت مطارات في المنطقة، بما في ذلك مطار زيورخ، العاصمة السويسرية، عن تأخيرات وإلغاءات مرتبطة بالطقس.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية، إنه تم تعليق خدمة القطارات في محطة ميونيخ المركزية، ونصحت الركاب بتأجيل رحلاتهم أو تحويلها.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن بعض الركاب في ميونيخ ومدينة أولم القريبة أمضوا ليلة الجمعة في القطارات بسبب تعليق الخدمة.

وتسبب الطقس في وقوع حوادث وحوادث في المنطقة. وأفادت الشرطة في بافاريا السفلى، وهي منطقة تقع شمال غرب ميونيخ، أنها استجابت لـ 350 حادثًا مرتبطًا بالثلوج والجليد بين ليلة الجمعة والسبت، تسبب بعضها في إصابات طفيفة ومتوسطة.

وفي النمسا وسويسرا، دفع تساقط الثلوج الجديد السلطات إلى التحذير من خطر الانهيارات الثلجية. ورفعت مقاطعتا تيرول وفورارلبرغ بغرب النمسا مستوى التحذير من الانهيارات الجليدية إلى ثاني أعلى مستوى بعد أن شهدت المنطقة تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 50 سم (20 بوصة) خلال الليل.

وذكرت شركة السكك الحديدية النمساوية OeBB أن عدة أقسام من خطوطها عبر البلاد مغلقة بسبب العاصفة.

وفى جمهورية التشيك، أغلق الطريق الرئيسي وبعض الطرق الأخرى لساعات، وتعرضت القطارات ووسائل النقل العام للتأخير والإلغاء، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 15 ألف منزل.

أصيب الطريق السريع D1 الرئيسي الذي يربط العاصمة براج بثاني أكبر مدينة برنو بالشلل لساعات بعد وقوع حادث تسبب في خط من الشاحنات بطول 20 كيلومترًا، ويؤثر ازدحام الطرق أيضًا على أجزاء أخرى من الطريق السريع، بالإضافة إلى الطريق D5 الذي يربط براج بألمانيا.

واضطرت العديد من القطارات الإقليمية وعالية السرعة إلى التوقف في الجزء الجنوبي من البلاد حيث لم تعمل القطارات العابرة للحدود من النمسا وألمانيا المجاورتين، ومن المتوقع أن تظل بعض الطرق مغلقة خلال النهار.