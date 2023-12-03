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طقس لطيف بكورنيش الإسكندرية قبل اقتراب نوة "قاسم".. لايف

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:05 م
طقس لطيف بكورنيش الإسكندرية قبل اقتراب نوة "قاسم".. لايف المواطنين يستمتعون بطقس الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الطقس المستقر واللطيف ليلا، ويستمتع المواطنون على كورنيش عروس البحر المتوسط، قبل اقتراب نوة قاسم الأكثر خطورة على المحافظة.

 

وتعد نوة قاسم، بأنها أصعب وأشد نوات الشتاء التى تضرب عروس البحر المتوسط شتاءً، ويصاحبها أمطار وعواصف، قد تتأخر أو تتقدم أيام إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون فى بحر إسكندرية بأسماء معينة.

وتبدأ فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر، تستغرق نوة قاسم غالبًا مدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

 يرجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين، ويدعى "قاسم" كان فى رحلة صيد خلال أيام النوة، وتعرض للغرق، مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها، وتوصف بأنها أخطر نوات الشتاء لشدة أمطارها وعواصفها.

 

المواطنين يستمتعون بطقس. الإسكندرية
المواطنين يستمتعون بطقس الإسكندرية

 

طقس الإسكندرية ليلا
طقس الإسكندرية ليلا

 

كورنيش الإسكندرية ليلا
كورنيش الإسكندرية ليلا

 

 

 







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