اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى 25 درجة "صور"

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:06 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى 25 درجة "صور" طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وتسجل درجات الحرارة العظمي 25 والصغري 14 درجة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل على حد الضباب  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة
طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة

طقس لطيف نهارا رطب ليلا علي الإسكندرية
طقس لطيف نهارا رطب ليلا علي الإسكندرية

 







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