اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"طرق الأبواب".. حملة بالشرقية للدعاية للمرشح الرئاسى حازم عمر بالشرقية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:47 م
"طرق الأبواب".. حملة بالشرقية للدعاية للمرشح الرئاسى حازم عمر بالشرقية حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بمحافظة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بمحافظة الشرقية، فاعليات حملة طرق الأبواب لتوزيع الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح في مراكز المحافظة، و تعريف المواطنين به. 
 
وقال أحمد عبد الدايم أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، ومنسق الحملة الانتخابية، إنه كثفت الجهود لتوزيع الدعاية الانتخابية في الأماكن العامة والمنازل. 
 
وأضاف عبد الدايم أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تقوم بتوزيع الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي وتتضمن البرنامج الانتخابي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وأوضح نبيل طلعت المتحدث الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر إن الحملة حريصة على الوصول إلى القرى والنجوع لتوزيع الدعاية الانتخابية وعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.
 
و أضاف أن غرفة العمليات بمحافظة الشرقية أنهت كل التجهيزات لإدارة العملية الانتخابية والإشراف على حسن سيرها في كافة اللجان الانتخابية بالمحافظة.
 
 
 
 
٤ طرق الابواب
 طرق الابواب

دعايا لازم عمر
 

٣ حملة طرق الابواب بالشرقية (1)
 حملة طرق الابواب بالشرقية 

٣ حملة طرق الابواب بالشرقية
 حملة طرق الابواب بالشرقية

 

 







الشرقية

حزب الشعب الجمهوري

حازم عمر

اخبار الشرقية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة