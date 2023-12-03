"طرق الأبواب".. حملة بالشرقية للدعاية للمرشح الرئاسى حازم عمر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر ب محافظة الشرقية ، فاعليات حملة طرق الأبواب لتوزيع الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح في مراكز المحافظة، و تعريف المواطنين به.

وقال أحمد عبد الدايم أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، ومنسق الحملة الانتخابية، إنه كثفت الجهود لتوزيع الدعاية الانتخابية في الأماكن العامة والمنازل.

وأضاف عبد الدايم أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تقوم بتوزيع الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي وتتضمن البرنامج الانتخابي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح نبيل طلعت المتحدث الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر إن الحملة حريصة على الوصول إلى القرى والنجوع لتوزيع الدعاية الانتخابية وعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

و أضاف أن غرفة العمليات بمحافظة الشرقية أنهت كل التجهيزات لإدارة العملية الانتخابية والإشراف على حسن سيرها في كافة اللجان الانتخابية بالمحافظة.