ضبط مخدرات بقيمة 3.9 مليون جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (221) قضية مخدرات ، و(97) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58256) حكم قضائى متنوع.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى مركزى شرطة (الفتح - إدفو) بمديريتى أمن ( أسيوط - أسوان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح .. وبحوزتهما (16 كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى وعدد 8 خزينة لذات العيار- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية "إحداهما بدون لوحات" – ميزان حساس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو .. وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الأيس "شابو" – بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات ربع نقل "بدون لوحات" – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – قطعة مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,920,000) جنيه تقريباً.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عددا من القضايا.