اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:04 م
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ضبط لصوص يسرقون الدراجات النارية في حملات أمنية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:03 م
ضبط لصوص يسرقون الدراجات النارية في حملات أمنية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (أسوان ، جنوب سيناء ، بنى سويف) من ضبط (شخصين) وبحوزتهم (سلاح أبيض "سكين") عقب قيامهما بسرقة الباب الحديدى لغرفة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة أسوان .
 
ونجحت الجهود في ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول ، وغير متواجدة بالبلاد" من أمام محل إقامتها بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.
وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (9 وقائع سرقة).. وأرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم (9 دراجات نارية) .






لصوص الدراجات النارية

حملة امنية

وزارة الداخلية




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