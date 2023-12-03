سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجي دفع زوجته الجديدة لطلب تمكين من شقتي"

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل برفقة زوجته الجديدة لطردها من منزلها، لتؤكد:" قبل زواجي اضطر والدي لشراء شقة الزوجية وسدد أموالها وفقاً للتحويلات البنكية لصاحب العقار وبعد الزواج دفعني زوجي لعمل توكيل بيع له في الشهر العقاري بحجة أن الشقة تحتاج لإجراءات لإتمام الملكية مما دفعه لعمل قضية ضد صاحب العقار فوافقت علي ذلك".

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد أن انتهت الخلافات وتم تسجيل الشقة بشكل نهائي لصالحنا قمت بطلب نقل الملكية لي مرة أخرى ولكنه أخذ يماطل ولم يردها لي، وبعد 4 سنوات من زواجنا دخل علي وبيده زوجته الجديدة وبرفقتهم طفل وقال لي بأنه ابنه وأنه متزوج منذ عام".

وأضافت: "أموالهم، والتشهير بسمعتها وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، بخلاف ملاحقته لها بدعوي نشوز.

وتابعت الزوجة: "حاول طردي من شقتي وعندما رفض دفع زوجته لإقامة دعوي تمكين من منزل الزوجية، بخلاف دعاوي النفقات لأعيش في جحيم بعد أن أستولي زوجي علي كل ما أملكه وحقوقي الزوجية المسجلة بعقد الزواج ".

واختتمت: "امتنع عن الإنفاق علي طفليه، ورفض سداد نفقة المأكل والملبس الخاصة بهم لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، لأعيش في عذاب بسبب تعنته وأفتعاله الخلافات، بخلاف سلاطة لسانه، وإساءته المتكررة لي مما دفعني لطلب الطلاق".