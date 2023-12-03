سلامة الغذاء: انجلترا والسعودية وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 43، وذلك عن الفترة من 25 نوفمبر – 1 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة وتم تسجيل 2 مركز تعبئة وجاري إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 551 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما شاركت الهيئة في ورشتي عمل حول الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لدعم تنفيذ تدابير تطوير التكتلات الصناعية تحت مظلة المشروع الألماني " شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر JP-SME "، إحداهما لتكتلات النباتات الطبية والعطرية في محافظتي بني سويف والفيوم، والأخرى لتكتل الزيتون بمدينة السادات والمناطق المجاورة، حيث تم استعراض اشتراطات ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4250 رسالة بنحو 170000 طن لعدد 1320 شركة مصدرة، تنوعت مابين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7000 طن، يليها الزيتون بإجمالي 6000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 11000 طن، تليها الفراولة بإجمالي 10000 طن، ثم الرمان بإجمالي 4000 طن.

ومثلت انجلترا والسعودية وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 583 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1634 رسالة بنحو 441500 طن لعدد 763 شركة مستوردة، تنوعت مابين 166 صنف من قمح وفول صويا وسكر خام من 91 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، رومانيا، أندونيسيا والبرازيل.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 552 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 280 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 265 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 95 منتج و14 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 485 منتج جديد، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1242 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 310 عينة لأغذية معدة للتصدير، 450 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 117 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظات الشرقية، أسيوط، المنوفية والإسكندرية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 32 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 733 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 39 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 3 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1598 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 535 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 324 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 164 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، بني سويف، القاهرة، الشرقية، الغربية والبحر الأحمر ، كما تم معاينة 13 مخزن تغذية مدرسية قائم بالفعل في محافظات بني سويف، البحيرة، الدقهلية، السويس، الشرقية، المنيا، أسوان وسوهاج.

هذا وقد تم إدراج عدد 5 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 246 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الاسماعيلية والجيزة، وتم استيفاء عدد 1 محلب، ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء 55 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 49 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية، الغربية والقليوبية، وتم تسجيل 1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية والإسكندرية، وسجلت 3 وحدات طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، فيما استوفت 7 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 347 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 6 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 24 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 29 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 2 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 15 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ومديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، والمعنية باستلام وافتتاح المجزر الآلي بالتل الكبير والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 56 حملة تفتيشية موسعة على 481 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن زبيب منتهي الصلاحية، نصف طن عسل أسود وشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا بالإضافة إلى 20 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية (لحوم مصنعة، ملح، عصائر).

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام 9 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتنفيذ 10 قرارات نيابة، وتحرير 9 محاضر ضبط ونقص اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية المخالفة.

كما تم تحرير 52 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (منتجات ألبان، مخبوزات، حلوى، توابل، لحوم مصنعة) تقدر كميتها بـ 40 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 261 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 14 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 134 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 348 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، خلطات توابل، عصائر) بإجمالي وزن 54 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما نفذ الفرع حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك وتم المرور على 3 منشآت غذائية، أسفرت عن التحفظ على 3 طن مواد مجهولة المصدر (نشا، جلوكوز، طحينة، زيت حار) وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 229 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية ( بسطرمة، منتجات لحوم، مقرمشات، عصائر، سمسم، صلصة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 320 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، مياه غازية، مخللات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، وتم التحفظ على 15 كجم لحوم.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 35 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 47 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 35 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير محضر إعدام 120 كيلو أسماك، فسيخ وسردين.