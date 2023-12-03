سفير مصر فى كينيا: إقبال كبير ومشاركة ملحوظة من ذوى الهمم فى الانتخابات

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

وجه السفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، الشكر على الدعم اللوجيستي والفني المقدم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ، والتواصل الدائم طوال أيام التصويت للانتخابات للمصريين بالخارج، موضحا أنه العملية الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الجالية المصرية.

وأكد السفير المصري أن العملية الانتخابية تمت بسلاسة، كما أن هناك العديد من الناخبين من ذوى الهمم المشاركين في العملية الانتخابية.

وتعد نيوزيلندا أول دولة بدأ فيها الفرز باعتبارها أيضا أول دولة تم التصويت فيها خلال اليوم الأول المحدد للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وجرى الإدلاء بالأصوات فى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية بنيوزيلندا فى العاشرة مساء السبت بتوقيت مصر، واستمر حتى العاشرة صباح اليوم الاحد باعتبار أن هناك فارق فى التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كاملة وبالتالى أن التاسعة صباحا فى نيوزيلندا هى العاشرة مساء فى مصر.

من ناحية أخرى بدأت السفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين ويستمر فيها الاقتراع حتى السابعة صباح غدا الاثنين بتوقيت مصر حيث من المقرر أن تكون أخر دولة يتم الفرز فيها باعتبارها اخر دولة يتم فيها التصويت.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الإدلاء بالأصوات فى عدد من لجان الخارج بينما هناك بعض اللجان بدأت التصويت واوشكت على الانتهاء والقيام بالفرز داخل كل لجنة.

ووجه المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الاحد، بغرفة عمليات الهيئة الوطنية، جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتيسير على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومى منتهية لتمكنيهم من الإدلاء بأصواتهم.

وشدد المستشار أحمد بندارى على أنه عقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ونبه على عدم قيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لان هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات حيث كفل لها الدستور والقانون بأن الهيئة هى الجهة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وان ما يتم إعلانه هو الحصر العددى لأصوات من أدلوا بأصواتهم فى كل لجنة وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.