وقال نصر الدين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن السفارة قد أعدت مقرًا انتخابيًا مجهزًا لاستقبال كبار السن وذوي الإعاقة مع مراعاة الظروف المناخية والأجواء المطيرة في كينيا خلال هذا التوقيت من العام.

وأضاف أن السفارة قامت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحث المواطنين المقيمين في كينيا على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية في إطار مباشرة حقوقهم السياسية ودورهم كراع ورقيب على الديمقراطية.

وأثنى السفير وائل نصر الدين عطية على حرص المواطنين المتواجدين في كينيا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، منوهًا بأن المواطنين جاءوا من مختلف انحاء البلاد رغم صعوبة التنقل من بعض المناطق إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة في نيروبي حرصًا على أداء واجبهم الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.