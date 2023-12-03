اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير مصر ببروكسل: مشاركة ملحوظة من مختلف الأعمار فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:00 ص
سفير مصر ببروكسل: مشاركة ملحوظة من مختلف الأعمار فى الانتخابات الرئاسية سفير مصر ببروكسل
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، أن أمس السبت، اليوم الثانى لتصويت المصريين بالخارج، شهد زيادة ملحوظة فى اعداد المصريين المقيمين والمتواجدين على أراضى بلجيكا ولوكسمبورج من المشاركين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتوقع سفير مصر تزايد أعداد الناخبين خلال الفترة القادمة وحتى انتهاء عملية التصويت اليوم الأحد قبل إغلاق الصندوق الانتخابى عملية التصويت فى تمام التاسعة مساء، تمهيدا لبدء عملية الحصر العددى لمن ادلوا بأصواتهم وبدء عملية الفرز وتحديد عدد الأصوات الصحيحة، وتلك الباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وإرسال كافة الكشوف والنتائج إلى وزارة الخارجية ومنها إلى اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عبد العاطى، إن السفارة فى بروكسل شهدت توافدا كبيرا من ابناء الجالية من مختلف الفئات العمرية، خاصة من الشباب والسيدات وكبار السن خلال اليوم الثانى لعملية التصويت التى بدأت فى تمام التاسعة صباحا واستمرت حتى التاسعة مساء، مما يعكس الوعى لدى أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج بأهمية ممارسة حقهم الدستورى ومشاركتهم فى صياغة مستقبل وطنهم، مشيراً إلى أن عملية التصويت تجرى بدون اية مشاكل او عوائق، لافتاً إلى التسهيلات التى قدمتها السفارة لإتمام عملية التصويت بشكل سلس وسهل.

وأشار السفير بدر عبد العاطى إلى أن مشاركة أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج فى الانتخابات الرئاسية تتم بصورة حضارية ومشرفة، وتعكس مدى ارتباطهم بوطنهم وحرصهم على المشاركة فى صياغة مستقبله.







سفير مصر ببروكسل

بروكسل

مصر

الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة