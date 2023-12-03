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سفير مصر بالمغرب لـ"اليوم السابع": ارتفاع أعداد المشاركين بانتخابات الرئاسة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:31 ص
سفير مصر بالمغرب لـ"اليوم السابع": ارتفاع أعداد المشاركين بانتخابات الرئاسة السفير ياسر مصطفى سفير مصر لدى المملكة المغربية
الرباط - محمد سعد

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قدم السفير ياسر مصطفى سفير مصر لدى المملكة المغربية، الشكر للجالية المصرية بالمغرب، على إقبالهم الكبير للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وحرصهم على الحضور من كل المدن والمحافظات المغربية للسفارة للإدلاء بصوتهم، مشيرًا إلى أن ذلك نابع من إدراكهم بأهمية المشاركة في الانتخابات والتزامهم الذي يعتبره وعيًا كبيرًا لدى أبناء الجالية للمساهمة في مستقبل أفضل لمصر.
 
ولفت سفير مصر لدى المملكة المغربية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بالرغم من أن أمس السبت إجازة أسبوعية في المغرب إلا أنهم لاحظوا ارتفاع أعداد المشاركين من أبناء الجالية في الانتخابات مقارنة بيوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا في نسبة المشاركة.  
 
وقدم السفير ياسر مصطفى الشكر للسلطات المغربية، لدعمها ومساهمتها في توفير الأمن للمقر الانتخابي وكافة التسهيلات المتعلقة بمحيط المقر الانتخابي لإنجاح العملية الانتخابية في السفارة.
 
وأعرب السفير المصري عن تفاؤله بزيادة عدد المصريين، الذين سيمارسون حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير، ويتوقع تزايد إقبال المصريين المقيمين في المغرب على التصويت اليوم قبل إغلاق التصويت. 
 
وأكد أن السفارة المصرية استعدت لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت الجمعة وتنتهي اليوم الأحد بمقر السفارة المصرية بالرباط، الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للمملكة المغربية.
 
وأوضح السفير المصري أن وسائل الإعلام المصرية والعربية أبدت اهتمامًا كبيرا بالانتخابات الرئاسية، حيث توافدت العديد من محطات التلفزيون ومندوبي الصحف المحلية على مقر اللجنة منذ الصباح لتغطية العملية الانتخابية”.

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وكان قد قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 







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