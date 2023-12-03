سفير مصر بالمغرب لـ"اليوم السابع": ارتفاع أعداد المشاركين بانتخابات الرئاسة

الرباط - محمد سعد

قدم السفير ياسر مصطفى سفير مصر لدى المملكة المغربية، الشكر للجالية المصرية بالمغرب، على إقبالهم الكبير للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وحرصهم على الحضور من كل المدن والمحافظات المغربية للسفارة للإدلاء بصوتهم، مشيرًا إلى أن ذلك نابع من إدراكهم بأهمية المشاركة في الانتخابات والتزامهم الذي يعتبره وعيًا كبيرًا لدى أبناء الجالية للمساهمة في مستقبل أفضل لمصر.

ولفت سفير مصر لدى المملكة المغربية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بالرغم من أن أمس السبت إجازة أسبوعية في المغرب إلا أنهم لاحظوا ارتفاع أعداد المشاركين من أبناء الجالية في الانتخابات مقارنة بيوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا في نسبة المشاركة.

وقدم السفير ياسر مصطفى الشكر للسلطات المغربية، لدعمها ومساهمتها في توفير الأمن للمقر الانتخابي وكافة التسهيلات المتعلقة بمحيط المقر الانتخابي لإنجاح العملية الانتخابية في السفارة.

وأعرب السفير المصري عن تفاؤله بزيادة عدد المصريين، الذين سيمارسون حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير، ويتوقع تزايد إقبال المصريين المقيمين في المغرب على التصويت اليوم قبل إغلاق التصويت.

وأكد أن السفارة المصرية استعدت لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت الجمعة وتنتهي اليوم الأحد بمقر السفارة المصرية بالرباط، الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للمملكة المغربية.

وأوضح السفير المصري أن وسائل الإعلام المصرية والعربية أبدت اهتمامًا كبيرا بالانتخابات الرئاسية، حيث توافدت العديد من محطات التلفزيون ومندوبي الصحف المحلية على مقر اللجنة منذ الصباح لتغطية العملية الانتخابية”.