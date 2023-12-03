وشهد أمس السبت، إقبالا كبيرا من المصريين من كافة المقاطعات الكندية على مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في أوتاوا، حيث وصلت رحلات قادمة من مدن "تورونتو ومسيساجا وبرامبتون وأوكفيل" إلى العاصمة، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، واستمر التوافد حتي اللحظات الأخيرة.

وبدأ المصريون فى الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسة 2024 في الأول من شهر ديسمبر الجاري، وعلى مدار ثلاثة أيام تنتهي اليوم في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.