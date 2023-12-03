سفاح المشردين يسقط فى قبضة شرطة لوس أنجلوس..قتل 4 أشخاص فى 4 أيام

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن الشرطة الأمريكية قد حددت هوية المشتبه به فى عمليات القتل المتسلسل لعدد من الرجال المشردين فى مدينة لوس أنجلوس. وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به يبلغ من العمر 33 عاما، والذى تطابقت مواصفاته مع مطلق النيران، وهو موجود فى قبضة الشرطة بالفعل بقيامه بعملية قتل أخرى خلال سرقة فى إحدى ضواحي لوس أنجلوس.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات القتل الأربعة حدثت فى أربع أيام متتالية.

وكانت عمليات قتل الرجال المشردين قد دفعت المسئولين إلى إصدار تحذيرات إقليمية لمن يعيشون فى شوارع ثانى أكبر المدن الامريكية، والتي تعانى من أزمة تشرد متفاقمة.

وأصدر المسئولون إنذارا يوم الجمعة بشأن قاتل متسلسل "سفاح" يستهدف المشردين فى منطقة ممتدة على مسافة 12 ميل من جنوب لوس أنجلوس إلى الجزء الشمالى من وسط المدنية. ووصفوا المشتبه به بأنه رجل شوهد يقود سيارة داكنة اللون.

وتبين أن الشخص الذى كانوا يبحثون عنه محتجز لديهم بالفعل. حيث ألقت شرطة بيفرلى هيلز القبض على جيريد جوزيف بأول، من سكان لوس أنجلوس، خلال توقف مرورى. وتطابقت مواصفاته ومواصفات سيارته مع أوصاف المشتبه به فى جرائم القتل الثلاثة السابقة، وعثرت الشرطة على مسدس يدوى تعتقد أنه استخدم فى عليات القتل فى سيارته، بحسب ما قال رئيس شرطة لوس أنجلوس مايكل مور للصحفيين.

ويواجه بأول اتهامات بقتل الرجال المشردين على مدار أربعة أيام فى يوم الأحد 26 نوفمبر والاثنين الأربعاء التاليين. ويوم الثلاثاء، بين عمليتى القتل الثانية والثالثة، توجه باول إلى سان ديسماس، وهى ضاحية تبعد 30 ميلا شرق وسط المدينة، وقتل موظفا فى المقاطعة أثناء محاولة اقتحام منزله. ومن المتوقع أن يتم توجيه التهم على بأول يوم الاثنين.