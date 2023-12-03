زعيم العمال البريطانى يتودد للناخبين المحافظين بإشادة بسياسات مارجريت ثاتشر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن كير ستارمر، زعيم حزب العمال فى بريطانيا قد أشاد برئيسة الوزراء التاريخية للمملكة المتحدة، مارجريت ثاتشر، فى محاولة لكسب ناخبى المحافظين المستاءين من قادة الحزب.

وأشاد زعيم العمال بثاتشر، المرأة الحديدية، التي قال إنها أحدثت تغييرا حقيقيا وأطلقت العنان لريادة الأعمال فى الطبيعية فى بريطانيا.

واتهم ستارمر المحافظين بخيانة البلاد فيما يتعلق بالهجرة، ووعد بأن يكون حزبه قادرا على تحقيق الوعود.

وفى مثال كتبه ستارمر فى صحيفة صنداى تليجراف، قال إن كل لحظة من التغيير الحقيقى فى السياسات البريطانية الحديثة بدأت بإدراك أن السياسات يجب أن تخدم الشعب البريطاني وليس أن تُملى عليه.

وأضاف أن مارجريت ثاتشر سعت إلى سحب بريطانيا من السبات بإطلاق لعنان لريادة الأعمال الطبيعة. وأعاد تونى بلير تخيل حزب العمال، الذى كان قد أصابه الجمود وعفا عليه الزمن، وحوله إلى حزب استطاع أن يستغل تفاؤل أواخر التسعينيات.

وقال السير كير ستارمر إن حزب العمال خضع لعلاج بالصدمة منذ أن تولى قيادته من جيريمى كوربين فى 2020، مضيفا أن الحزب تغير بشكل هائل.

وفى إشارة على تنامى ثقته كزعيم للعمال، سعى ستارمر إلى تطويق رئيس الحكومة وزعيم المحافظين ريشى سوناك بمنشادة ناخبى الحزب حول بريكست والهجرة.

وفى تحول من معارضته الصارمة لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى، قال إن حزب المحافظين فشل فى إدراك إمكانات بريكست. وقال ستارمر إن هذه حكومة تم انتخابها بوعد أن يتم الحد من الهجرة، وأن يكون الشعب البريطاني دائما مسيطرا. لكن أن تتضاعف الهجرة ثلاث مرات، فإن هذا أكثر من مجرد كونه فشل آخر، بل هو خيانة لتلك الوعود.